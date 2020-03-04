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Факти / Україна

Наглядати стало вигідніше, ніж працювати: Зеленський про зарплати членів наглядових рад

Зарплати членів наглядових рад державних компаній мають бути знижені, як це було зроблено з окладами міністрів, заявив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді.

– Є питання до зарплат і премій членів багатьох наглядових рад. Ми розуміємо, що є закони ринку, ми не пропонуємо платити мінімалку, але вибачте, коли понад 10 млн громадян живуть на межі бідності, не можуть бути такі виплати людям, які, будучи в наглядових радах, два-три рази прилітають в Україну. Сьогодні, фактично, наглядати в Україні стало вигідніше, ніж працювати, – наголосив глава держави.

На його думку, за таких умов громадяни нашої країни в наглядових радах українських підприємств почувають себе національною меншиною.

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– Ми не ставимо під сумнів прозорість або ефективність роботи іноземців, їх внесок у боротьбу з корупцією. Це тільки питання справедливості і нашого почуття суб`єктності, – підсумував Зеленський.

Раніше у Кабміні зробили прогноз, що реальна зарплата у 2020 році зросте на 8-9%.

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