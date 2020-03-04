Претендент на пост глави Мінветеранів: 10 фактів про Сергія Бессараба

Головою Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в оновленому Кабінеті міністрів може стати 64-річний радянський і український військовослужбовець генерал-лейтенант Сергій Бессараб.

10 фактів із біографії Сергія Бесараба

Бессараб народився 13 листопада 1955 року у селі Старі Кайдаки на Дніпропетровщині.

Закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім. М. Фрунзе, Військову академію ім. М. Фрунзе, Національну академію оборони України.

Службу проходив командиром окремого комендантського взводу, ад’ютантом секретаріату військового округу, викладачем військової кафедри Української сільськогосподарської академії, командиром мотострілецької роти, командиром мотострілецького батальйону.

Після закінчення Військової академії ім. М. Фрунзе в 1990 році Бессараб продовжував службу в Закавказькому та Одеському військових округах СРСР, Північному та Південному оперативних командуваннях на посадах заступника командира, а згодом командира мотострілецького полку мотострілецької дивізії, командира навчального танкового полку, а згодом заступника начальника окружного навчального центру підготовки молодших спеціалістів, командира механізованої дивізії.

З 2002 року став начальником штабу — першим заступником командувача армійського корпусу Північного оперативного командування.

З 2005 року став начальником Територіального управління Північ.

З травня 2007 р. став командиром 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України. Став начальником Дніпропетровського гарнізону.

З травня 2012 призначений першим заступником командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

З 2015 року став командувачем АТО.

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Бессараб має декілька відзнак, серед яких: медаль За військову службу Україні, відзнака Міністерства оборони України Доблесть і честь, почесний нагрудний знак начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України За доблесну військову службу Батьківщині, орден За заслуги III ступеня — За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди 18-ї річниці Збройних Сил України.

Нагадаємо, чинний голова Мінветеранів Оксана Коляда заявила, що з нею ніхто не говорив про її можливу відставку.