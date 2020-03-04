Претендент на пост глави Мінветеранів: 10 фактів про Сергія Бессараба

Головою Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в оновленому Кабінеті міністрів може стати 64-річний радянський і український військовослужбовець генерал-лейтенант Сергій Бессараб.
10 фактів із біографії Сергія Бесараба
- Бессараб народився 13 листопада 1955 року у селі Старі Кайдаки на Дніпропетровщині.
- Закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім. М. Фрунзе, Військову академію ім. М. Фрунзе, Національну академію оборони України.
- Службу проходив командиром окремого комендантського взводу, ад’ютантом секретаріату військового округу, викладачем військової кафедри Української сільськогосподарської академії, командиром мотострілецької роти, командиром мотострілецького батальйону.
- Після закінчення Військової академії ім. М. Фрунзе в 1990 році Бессараб продовжував службу в Закавказькому та Одеському військових округах СРСР, Північному та Південному оперативних командуваннях на посадах заступника командира, а згодом командира мотострілецького полку мотострілецької дивізії, командира навчального танкового полку, а згодом заступника начальника окружного навчального центру підготовки молодших спеціалістів, командира механізованої дивізії.
- З 2002 року став начальником штабу — першим заступником командувача армійського корпусу Північного оперативного командування.
- З 2005 року став начальником Територіального управління Північ.
- З травня 2007 р. став командиром 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України. Став начальником Дніпропетровського гарнізону.
- З травня 2012 призначений першим заступником командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.
- З 2015 року став командувачем АТО.
Читайте: Ілля Ємець може очолити МОЗ – що про нього відомо
- Бессараб має декілька відзнак, серед яких: медаль За військову службу Україні, відзнака Міністерства оборони України Доблесть і честь, почесний нагрудний знак начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України За доблесну військову службу Батьківщині, орден За заслуги III ступеня — За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди 18-ї річниці Збройних Сил України.
Нагадаємо, чинний голова Мінветеранів Оксана Коляда заявила, що з нею ніхто не говорив про її можливу відставку.