PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

СБУ підозрює звільненого з полону “ДНР” українця в тортурах над військовими ЗСУ

Слідство встановило, що чоловік, перебуваючи у в’язниці так званого “МДБ ДНР”, добровільно вступив до його складу. Разом зі спільниками він застосовував фізичне насильство і катував цивільних і полонених військових ЗСУ.

Доказова база зібрана в результаті проведених допитів потерпілих і завдяки роботі прокурорів, слідчих та оперативних співробітників контррозвідки СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які підтверджують його участь у терористичній організації “ДНР”.

Читайте: Поклали в труну і забили кришку: екс-полонений розповів про тортури в “ДНР”

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, унаслідок обміну, який відбувся 29 грудня між Україною та “ЛДНР” до Києва повернулася 81 особа.

Джерело: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка