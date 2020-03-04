СБУ підозрює звільненого з полону “ДНР” українця в тортурах над військовими ЗСУ

Слідство встановило, що чоловік, перебуваючи у в’язниці так званого “МДБ ДНР”, добровільно вступив до його складу. Разом зі спільниками він застосовував фізичне насильство і катував цивільних і полонених військових ЗСУ.

Доказова база зібрана в результаті проведених допитів потерпілих і завдяки роботі прокурорів, слідчих та оперативних співробітників контррозвідки СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які підтверджують його участь у терористичній організації “ДНР”.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, унаслідок обміну, який відбувся 29 грудня між Україною та “ЛДНР” до Києва повернулася 81 особа.