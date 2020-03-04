Роман Жуковский может стать министром экономического развития и торговли, на этом посту он сменит Тимофея Милованова.

Киевлянин Роман Жуковский закончил Киевский национальный экономический университет по специальности международная экономика – получил степень магистра международного инвестиционного менеджмента.

После университета работал екномистом в АКБ Укрсоцбанка, был застпником управляющего Подольской филиалом в Киеве Укрсоцбанка.

В 2002-2003 годах руководил Московским филиалом этого же банка в Киеве.

Два года Жуковский возглавлял департамент Министерства экономики Украины, после чего занимал должность руководителя службы макроэкономики и финансового сектора Главной службы социально-экономического развития Секретариата президента Украины (Виктора Ющенко).

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Руководил департаментом макроэкономики и финансов Секретариата президента Украины и был первым заместителем руководителя главной службы социально-экономического развития Секретариата президента и некоторое время возглавлял ее.

С апреля 2010 года до мая 2011 года был руководителем управления социально-экономической политики Администрации президента Украины, которую возглавлял Сергей Левочкин.

С 2011 года до августа 2012 года перешел на должность главы ГУ по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ Администрации Президента Украины.

В системе деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК) его декларация отсутствует.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку.