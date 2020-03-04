Роман Жуковський - біографія очільника МЕРТ

Роман Жуковський може стати міністром економічного розвитку та торгівлі, на цій посаді він змінить Тимофія Милованова.

Киянин Роман Жуковський закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю міжнародна економіка – отримав ступінь магістра міжнародного інвестиційного менеджменту.

Після університету працював в АКБ Укрсоцбанку. У 2002-2003 роках керував Московською філією цього ж банку у Києві.

Два роки Жуковський очолював департамент Міністерства економіки України, після чого займав посаду керівника служби макроекономіки та фінансового сектора Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату президента України (Віктора Ющенка).

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Керував департаментом макроекономіки і фінансів Секретаріату президента України і був першим заступником керівника головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату президента та деякий час очолював її.

З квітня 2010 року до травня 2011 року був керівником управління соціально-економічної політики Адміністрації президента України, яку очолював Сергій Льовочкін.

З 2011 року до серпня 2012 року перейшов на посаду глави ГУ з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації президента України.

В системі декларацій Національного агентства по запобіганню корупції (НАЗК) його декларації немає.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук подав у відставку.