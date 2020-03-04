В правительстве премьера Дениса Шмыгаля должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины планируют отдать Вадиму Пристайку, которые возглавлял МИД Украины.

Биография Вадима Пристайко

Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. За его плечами Киевский политехнический институт и Украинская академия внешней торговли.

Он в 2002-2004 годах занимал должность консула Украины в Сиднее (Австралия), с 2009 по 2012 гг. был заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США. Также Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде (2012-2014).

С 2014 по 2017 год он был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. В том же году занял должность главы миссии Украины при НАТО.

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Кроме того, Пристайко имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла первого класса.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил его на должность заместителя главы Администрации президента.

29 августа 2019 года Вадима Пристайко назначили на должность министра иностранных дел.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины поддержала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Принятие Радой решения об отставке премьер-министра Украины означает отставку всего состава Кабинета Министров Украины.