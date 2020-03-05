Людям надо объяснить, почему, имея резерв газа, правительство повышает цены – Геннадий Зубко

В октябре 2019 года в подземные хранилища газа было закачано рекордные 21 млрд кубов, поэтому непонятно, почему суммы в платежках для населения выросли.

Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

– В октябре было закачано 21 млрд кубов газа в хранилища. Почему с декабря по январь этого года поднимается стоимость газа, чтобы непосредственно она влияла на платежки? Кроме того, на 7% снизилось потребление населением за счет теплой зимы. Могу сказать, что за прошлый год мы потребляли в газовом секторе 10 млрд и 5,7 – в Теплокоммунэнерго, а в этом году – 8 млрд потребление газа и 4,7 – в ТКЭ, – заявил Зубко.

По его словам, даже когда были разделены цены на газ и его транспортировку по европейским стандартам, общая цена не изменилась, а теперь она существенно выросла.

– Почему на 46% подняли стоимость транспорта, почему люди, не получая товар в газе, вынуждены платить за транспорт? Почему мы зависим от монополиста? Именно это больше всего волнует людей – почему увеличилась цена и почему они должны платить за то, чего они не получили в стоимости транспорта, – отметил бывший вице-премьер.

Он напомнил, что во время его пребывания в должности отраслевого вице-премьера правительство никогда не обещало снижать цену на газ.

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– Мы никогда не лгали и никогда не говорили, что уменьшим стоимость газа. Мы говорили об энергоэффективности, о тех вещах, которые мы можем как правительство сделать. Мы оставили Фонд энергоэффективности, а вместе з ним €3,2 млрд (Верховная Рада поддержала, правительство нашло) и €100 млн, которые мы получили от наших международных партнеров, – подчеркнул Геннадий Зубко.

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Алексея Гончарука провалило коммуникацию с населением по снижению цены на газ. Зато председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Россия согласилась заплатить $3 млрд долга украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.

К слову, с 1 марта Оператор ГТС Украины совместно со словацким оператором ГТС Eustream открывают виртуальный реверс российского газа через точку соединения Вельке Капушаны – Ужгород.