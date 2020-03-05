Людям треба пояснити, чому, маючи резерв газу, уряд підвищує ціни – Геннадій Зубко

У жовтні 2019 року у підземні сховища газу було закачано рекордні 21 млрд кубів, тому незрозуміло, чому суми у платіжках для населення зросли. Про це заявив колишній віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

– У жовтні було закачано 21 млрд кубів газу у сховища. Чому від грудня до січня цього року піднімається вартість газу, щоб безпосередньо вона впливала на платіжки? Крім того, на 7% знизилося споживання населенням за рахунок теплої зими. Можу сказати, що минулого року ми споживали у газовому секторі 10 млрд і 5,7 – в Теплокомуненерго, а цього року – 8 млрд споживання газу і 4,7 – в ТКЕ, – заявив Зубко.

За його словами, навіть коли було розділено ціни на сам газ та його транспортування за європейськими стандартами, загальна ціна не змінилася, а тепер вона суттєво зросла.

– Чому на 46% підняли вартість транспорту, чому люди, не отримуючи товар в газі, вимушені платити за транспорт? Чому ми залежимо від монополіста? Саме це найбільше хвилює людей – чому збільшилася ціна і чому вони повинні платити за те, чого вони не отримали у вартості транспорту, – зазначив колишній віце-прем’єр.

Він нагадав, що під час його перебування на посаді галузевого віце-прем’єра уряд ніколи не обіцяв знижувати ціну на газ.

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– Ми ніколи не брехали та ніколи не казали, що зменшимо вартість газу. Ми говорили про енергоефективність, про ті речі, які ми можемо як уряд виконати. Ми залишили Фонд енергоефективності, а разом з ним €3,2 млрд (Верховна Рада підтримала, уряд знайшов) і €100 млн, які ми отримали від наших міжнародних партнерів, – наголосив Геннадій Зубко.

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд Олексія Гончарука провалив комунікацію з населенням щодо зниження ціни на газ. Натомість голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що Росія погодилася заплатити $3 млрд боргу українському Нафтогазу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

До слова, з 1 березня Оператор ГТС України спільно зі словацьким оператором ГТС Eustream відкривають віртуальний реверс російського газу через точку з’єднання Вельке Капушани – Ужгород.