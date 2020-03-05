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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На сколько выросла средняя пенсия в Украине в 2019

Средняя пенсия в Украине в 2019 году выросла на 437 грн. Ее размер по состоянию на 1 января 2020 года составил 3 083 грн.

В прошлом году Пенсионный фонд Украины назначил 378,8 тыс. новых пенсий и провел пять автоматических переиндексаций выплат.

Всего в 2019 году пенсии ежемесячно получали 11,3 млн пенсионеров.

Читайте: Реального плана повышения пенсий в Украине нет – Зеленский

Отчитываясь об итогах работы в прошлом году, председатель правления ПФУ Евгений Капинус заявил, что его команда работала над улучшением условий обслуживания граждан.

Напомним, уже экс-премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, почему не было повышения пенсий с 1 марта.

Источник: Пенсионный фонд

Фото: Dreamstime

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