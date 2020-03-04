Реального плана повышения пенсий в Украине нет – Зеленский

Во время выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос украинских пенсий.

Он отметил, что Кабмин не предоставил ни одного реального плана по повышению выплат пенсионерам.

– В стране более 11 млн пенсионеров, а реальный план по повышению пенсий – может, он где-то есть, но в коммуникации он отсутствует – общество о нем ничего не слышало.

Зеленский добавил, что программа повышения пенсий для людей старше 80 лет до сих пор не реализована.

– Еще одна боль – это наши пенсионеры. Большая часть пенсионеров получит меньше 2 тыс. грн. Индексации пенсий проведено не было.

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По словам президента, этому мешает некорректная работа Пенсионного фонда Украины.

– Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая только на свое содержание просит 5 млрд грн. На этом фоне у людей только один вопрос: а за что вы так с нами?

Ранее Факты ICTV писали, что по данным Пенсионного фонда, начиная с апреля 2020 года, увеличится пенсионный возраст для женщин в Украине. Он составит 59 лет и 6 месяцев.