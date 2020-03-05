PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Рябошапку звільнили з посади генпрокурора

На позачерговому засіданні Верховної Ради розглядали питання висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Народні депутати вирішили звільнити Рябошапку з посади генпрокурора. За відповідне рішення набрали 263 голоси, проти були 18 парламентарів.

Причиною звільнення генерального прокурора у пояснювальній записці назвали його “небажання, неможливість або неспроможність забезпечити виконання завдань, поставлених законом перед органами прокуратури щодо захисту прав і свобод людини, суспільства та держави”.

Читайте: Слідом за Кабміном: чи звільнять Рябошапку та хто очолить ОГП

Також у записці звертають увагу на те, що за головування Рябошапки Офіс генпрокурора не довів до суду жодне резонансне розслідування щодо топ-чиновників.

Тепер Верховній Раді необхідно обрати нового генерального прокурора.

Нагадаємо, одним з кандидатів на посаду генпрокурора називають Сергія Іонушаса, який працював керівником кількох юридичних фірм.

Також він виступав довіреною особою Володимира Зеленського під час виборів президента, а зараз є народним депутатом від фракції Слуга народу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка