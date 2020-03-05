На позачерговому засіданні Верховної Ради розглядали питання висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Народні депутати вирішили звільнити Рябошапку з посади генпрокурора. За відповідне рішення набрали 263 голоси, проти були 18 парламентарів.

Причиною звільнення генерального прокурора у пояснювальній записці назвали його “небажання, неможливість або неспроможність забезпечити виконання завдань, поставлених законом перед органами прокуратури щодо захисту прав і свобод людини, суспільства та держави”.

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Також у записці звертають увагу на те, що за головування Рябошапки Офіс генпрокурора не довів до суду жодне резонансне розслідування щодо топ-чиновників.

Тепер Верховній Раді необхідно обрати нового генерального прокурора.

Нагадаємо, одним з кандидатів на посаду генпрокурора називають Сергія Іонушаса, який працював керівником кількох юридичних фірм.

Також він виступав довіреною особою Володимира Зеленського під час виборів президента, а зараз є народним депутатом від фракції Слуга народу.