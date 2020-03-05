Тепло в Харькове будут поставлять по графику

КП Харьковские тепловые сети перешли на график группового регулирования тепла, чтобы сэкономить ресурсы и избежать перегрева зданий.

– Продолжительность отключения тепла зависит от среднесуточной температуры наружного воздуха. При 11 градусов тепла длительность отключения составит 12 часов, то есть на 12 часов отопление отключаем, на 12 – подаем. Это позволит удерживать нормальную температуру внутри помещений, не выхолаживать дома, и людям будет комфортно. Если этого не делать, в домах будет 28 градусов и боле, – рассказывает заместитель главного инженера ХТС Евгений Зинченко.

По его словам, сейчас среднесуточная температура воздуха в городе поднялась до 11-12 градусов выше ноля.

График группового регулирования применяют в домах, которые подключены к центральным тепловым пунктам.

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В домах старой застройки, которые подключены к магистральным камерам, расход теплоносителя снижают вручную бригады. Учреждения социальной сферы (школы, больницы и т. д.) сами регулируют подачу теплоносителя.

По словам Зинченко, решение об окончании отопительного сезона еще не принято, поскольку до конца месяца ожидается похолодание.

– Повторно систему запустить очень сложно, это будет завоздушивание систем в домах и другие моменты, которые нужно будет устранять. Небольшое снижение температуры ожидается через 10 дней, похолодание – в третьей декаде марта. Тогда уменьшим интервал подачи тепла и перейдем на три очереди по 8 часов, – сказал Зинченко.

Ранее 120 украинских городов снизили тарифы на центральное теплоснабжение. В разных регионах скидка разная – от 5% до 35%.