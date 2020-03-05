Тепло у Харкові постачатимуть за графіком

КП Харківські теплові мережі перейшли на графік групового регулювання тепла, щоб заощадити ресурси і уникнути перегрівання будівель.

Це дозволить утримувати нормальну температуру всередині приміщень, не вихолоджуючи будинки, і людям буде комфортно. Якщо цього не робити, в будинках буде 28 градусів і більше, – розповідає заступник головного інженера ХТС Євген Зінченко.

– Тривалість відключення тепла залежить від середньодобової температури зовнішнього повітря. За 11 градусів тепла тривалість відключення складе 12 годин, тобто на 12 годин опалення відключаємо, на 12 – подаємо.

За його словами, зараз середньодобова температура повітря в місті піднялася до 11-12 градусів вище нуля.

Графік групового регулювання застосовують в будинках, які підключені до центральних теплових пунктів.

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У будинках старої забудови, які підключені до магістральних камерам, витрата теплоносія знижують вручну бригади. Установи соціальної сфери (школи, лікарні і т. д.) самі регулюють подачу теплоносія.

За словами Зінченка, рішення про закінчення опалювального сезону ще не ухвалено, оскільки до кінця місяця очікується похолодання.

– Повторно систему запустити дуже складно, це буде утворення повітряних пробок у системі в будинках і інші моменти, які потрібно буде усувати.

Невелике зниження температури очікується через 10 днів, похолодання – в третій декаді березня. Тоді зменшимо інтервал подачі тепла і перейдемо на три черги по 8 годин, – сказав Зінченко.