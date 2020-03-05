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Факты / Украина

В Новых Санжарах сегодня завершается обсервация эвакуированных из Уханя

5 марта в 12.00 истекает срок обсервации в санатории Новые Санжары людей, эвакуированных из пораженного коронавирусом китайского города Ухань.

Лабораторные исследования не обнаружили Covid-19 и подозрений на новый коронавирус ни у эвакуированных, ни у персонала, контактировавшего с ними в обсервации.

Кстати, президент Владимир Зеленский 5-6 марта будет находиться с рабочей поездкой в Полтавской области, о чем сообщила Полтавская ОГА. Другие подробности неизвестны.

Читайте: У 89 эвакуированных в Новых Санжарах не обнаружен коронавирус – СНБО

Напомним, 20 февраля из пораженного коронавирусом Уханя в Украину прибыл спецрейс с 94 людьми, среди которых 22 – члены экипажа и медперсонал, а также 72 пассажира.

Среди пассажиров, которых поместили в обсервацию в Новых Санжарах – 45 украинцев и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Фото: Нацгвардія

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