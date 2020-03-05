У Нових Санжарах сьогодні завершується обсервація евакуйованих з Уханя

5 березня о 12.00 завершується термін обсервації у санаторії Нові Санжари людей, евакуйованих з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань.

Лабораторні дослідження не виявили Covid-19 та підозр на новий коронавірус ні у евакуюваних, ні у персоналу, який контактував з ними в обсервації.

До речі, президент Володимир Зеленський 5-6 березня перебуватиме з робочою поїздкою у Полтавській області, про що повідомила Полтавська ОДА. Інші подробиці не відомі.

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Нагадаємо, 20 лютого з ураженого коронавірусом Уханя до України прибув спецрейс з 94 особами, серед яких 22 – члени екіпажу та медперсонал, а також 72 пасажири.

Серед пасажирів, яких направили на обсервацію у Нових Санжарах, – 45 українців та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

Фото: Нацгвардія