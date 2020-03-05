Президент Владимир Зеленский доволен работой группы быстрого реагирования, которая занималась эвакуацией граждан из Китая, где распространяется новый коронавирус.
– Хочу поблагодарить Минздрав, нашу прекрасную главу ведомства Зоряну Скалецкую, ее заместителей.
Хочу поблагодарить всех врачей, ГСЧС, Красный крест, местных людей. Вы знаете, что было искусственное блокирование, правоохранители разберутся с этим вопросом.
Но, я думаю, что многие люди встречают их сегодня, и рады, что вы выписываетесь здоровыми. Я рад, что здесь не было ни одного случая коронавируса, – заявил глава государства во время посещения медицинского центра Нацгвардии в Новых Санжарах, где завершается обсервация граждан.
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Зеленский в Новых Санжарах призвал людей побыть в Украине после обсервации / 6 фотографий
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Зеленский также призвал людей “побыть немножко в Украине, заняться туризмом”.
Напомним, 20 февраля из пораженного коронавирусом Уханя в Украину прибыл спецрейс с 94 людьми, среди которых 22 – члены экипажа и медперсонал, а также 72 пассажира.
Среди пассажиров, которых поместили в обсервацию в Новых Санжарах, были 45 украинцев и 27 иностранцев.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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