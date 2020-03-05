Зеленский в Новых Санжарах призвал людей побыть в Украине после обсервации

Президент Владимир Зеленский доволен работой группы быстрого реагирования, которая занималась эвакуацией граждан из Китая, где распространяется новый коронавирус.

– Хочу поблагодарить Минздрав, нашу прекрасную главу ведомства Зоряну Скалецкую, ее заместителей.

Хочу поблагодарить всех врачей, ГСЧС, Красный крест, местных людей. Вы знаете, что было искусственное блокирование, правоохранители разберутся с этим вопросом.

Но, я думаю, что многие люди встречают их сегодня, и рады, что вы выписываетесь здоровыми. Я рад, что здесь не было ни одного случая коронавируса, – заявил глава государства во время посещения медицинского центра Нацгвардии в Новых Санжарах, где завершается обсервация граждан.