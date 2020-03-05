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Факты / Украина

Зеленский в Новых Санжарах призвал людей побыть в Украине после обсервации

Президент Владимир Зеленский доволен работой группы быстрого реагирования, которая занималась эвакуацией граждан из Китая, где распространяется новый коронавирус.

– Хочу поблагодарить Минздрав, нашу прекрасную главу ведомства Зоряну Скалецкую, ее заместителей.

Хочу поблагодарить всех врачей, ГСЧС, Красный крест, местных людей. Вы знаете, что было искусственное блокирование, правоохранители разберутся с этим вопросом.

Но, я думаю, что многие люди встречают их сегодня, и рады, что вы выписываетесь здоровыми. Я рад, что здесь не было ни одного случая коронавируса, – заявил глава государства во время посещения медицинского центра Нацгвардии в Новых Санжарах, где завершается обсервация граждан.

Зеленский в Новых Санжарах призвал людей побыть в Украине после обсервации / 6 фотографий

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Зеленский также призвал людей “побыть немножко в Украине, заняться туризмом”.

Напомним, 20 февраля из пораженного коронавирусом Уханя в Украину прибыл спецрейс с 94 людьми, среди которых 22 – члены экипажа и медперсонал, а также 72 пассажира.

Среди пассажиров, которых поместили в обсервацию в Новых Санжарах, были 45 украинцев и 27 иностранцев.

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