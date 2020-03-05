Президент Володимир Зеленський задоволений роботою групи швидкого реагування, яка займалася евакуацією громадян із Китаю, де поширюється новий коронавірус.
– Хочу подякувати МОЗ, нашій прекрасній голові відомства Зоряні Скалецькій, її заступникам.
Хочу подякувати усім лікарям, ДСНС, Червоному хресту, місцевим людям. Ви знаєте, що було штучне блокування, правоохоронці розберуться із цим питанням.
Але, я думаю, що багато людей зустрічають їх сьогодні, і раді, що ви виписуєтеся здорові. Я радий, що тут не було жодного випадку коронавірусу, – заявив голова держави під час відвідування медичного центру Нацгвардії у Нових Санжарах, де завершується обсервація громадян.
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Зеленський у Нових Санжарах закликав людей побути в Україні після обсервації / 6 фотографий
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Зеленський також закликав людей “побути трошки в Україні, зайнятися туризмом”.
Нагадаємо, 20 лютого з ураженого коронавірусом Уханя до України прибув спецрейс з 94 особами, серед яких 22 – члени екіпажу та медперсонал, а також 72 пасажири.
Серед пасажирів, яких направили на обсервацію у Нових Санжарах, були 45 українців та 27 іноземців.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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