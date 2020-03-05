











Зеленський у Нових Санжарах закликав людей побути в Україні після обсервації / 6 фотографий

Читайте: У Чернівцях госпіталізували ще двох людей із підозрою на коронавірус

Зеленський також закликав людей “побути трошки в Україні, зайнятися туризмом”.

Нагадаємо, 20 лютого з ураженого коронавірусом Уханя до України прибув спецрейс з 94 особами, серед яких 22 – члени екіпажу та медперсонал, а також 72 пасажири.

Серед пасажирів, яких направили на обсервацію у Нових Санжарах, були 45 українців та 27 іноземців.