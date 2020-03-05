Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с рабочей поездкой в Полтавскую область, где посетит медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах.
В 12.00 истекает срок обсервации эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.
Лабораторные исследования не обнаружили Covid-19 ни у эвакуированных, ни у персонала, контактировавшего с ними в обсервации, поэтому они должны покинуть санаторий.
Читайте: У 89 эвакуированных в Новых Санжарах не обнаружен коронавирус – СНБО
-
Зеленский едет в Новые Санжары, где завершается обсервация эвакуированных из Уханя / 5 фотографий
Кроме того, глава государства во время поездки уже ознакомился со строительством первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, а также проверит ход реконструкции приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.
Планируется встреча Зеленского с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.
Напомним, 20 февраля из пораженного коронавирусом Уханя в Украину прибыл спецрейс с 94 людьми, среди которых 22 – члены экипажа и медперсонал, а также 72 пассажира.
Среди пассажиров, которых поместили в обсервацию в Новых Санжарах – 45 украинцев и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).
Источник: Офис президентаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
-