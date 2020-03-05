









Зеленский едет в Новые Санжары, где завершается обсервация эвакуированных из Уханя / 5 фотографий

Кроме того, глава государства во время поездки уже ознакомился со строительством первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, а также проверит ход реконструкции приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.

Планируется встреча Зеленского с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Напомним, 20 февраля из пораженного коронавирусом Уханя в Украину прибыл спецрейс с 94 людьми, среди которых 22 – члены экипажа и медперсонал, а также 72 пассажира.

Среди пассажиров, которых поместили в обсервацию в Новых Санжарах – 45 украинцев и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).