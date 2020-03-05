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Факты / Украина

Зеленский едет в Новые Санжары, где завершается обсервация эвакуированных из Уханя

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с рабочей поездкой в ​​Полтавскую область, где посетит медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах.

В 12.00 истекает срок обсервации эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.

Лабораторные исследования не обнаружили Covid-19 ни у эвакуированных, ни у персонала, контактировавшего с ними в обсервации, поэтому они должны покинуть санаторий.

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  • Нові Санжари обсервація
  • Зеленський їде у Нові Санжари
  • Зеленський їде у Нові Санжари
  • Зеленський їде у Нові Санжари
  • Нові Санжари обсервація
  • Зеленський їде у Нові Санжари
  • Зеленський їде у Нові Санжари
  • Зеленський їде у Нові Санжари
Зеленский едет в Новые Санжары, где завершается обсервация эвакуированных из Уханя / 5 фотографий

Кроме того, глава государства во время поездки уже ознакомился со строительством первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, а также проверит ход реконструкции приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.

Планируется встреча Зеленского с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Напомним, 20 февраля из пораженного коронавирусом Уханя в Украину прибыл спецрейс с 94 людьми, среди которых 22 – члены экипажа и медперсонал, а также 72 пассажира.

Среди пассажиров, которых поместили в обсервацию в Новых Санжарах – 45 украинцев и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Источник: Офис президента

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