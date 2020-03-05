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Факти / Україна

Зеленський їде у Нові Санжари, де завершується обсервація евакуйованих з Уханя

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув з робочою поїздкою у Полтавську область, де відвідає медичний центр Нацгвардії у Нових Санжарах.

О 12.00 завершується термін обсервації евакуйованих з Уханя українців та іноземців.

Лабораторні дослідження не виявили Covid-19 ні в евакуйованих, ні у персоналу, який контактував з ними в обсервації, тому вони повинні покинути санаторій.

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  • Нові Санжари обсервація
  • Зеленський їде у Нові Санжари
  • Зеленський їде у Нові Санжари
  • Зеленський їде у Нові Санжари
  • Нові Санжари обсервація
  • Зеленський їде у Нові Санжари
  • Зеленський їде у Нові Санжари
  • Зеленський їде у Нові Санжари
Зеленський їде у Нові Санжари, де завершується обсервація евакуйованих з Уханя / 5 фотографий

Окрім того, глава держави під час поїздки вже ознайомився з будівництвом першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, а також перевірить хід реконструкції приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.

Планується зустріч Зеленського з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.

Нагадаємо, 20 лютого з ураженого коронавірусом Уханя до України прибув спецрейс з 94 особами, серед яких 22 – члени екіпажу та медперсонал, а також 72 пасажири.

Серед пасажирів, яких направили на обсервацію у Нових Санжарах, – 45 українців та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

Джерело: Офіс президента

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