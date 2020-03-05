Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув з робочою поїздкою у Полтавську область, де відвідає медичний центр Нацгвардії у Нових Санжарах.
О 12.00 завершується термін обсервації евакуйованих з Уханя українців та іноземців.
Лабораторні дослідження не виявили Covid-19 ні в евакуйованих, ні у персоналу, який контактував з ними в обсервації, тому вони повинні покинути санаторій.
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Зеленський їде у Нові Санжари, де завершується обсервація евакуйованих з Уханя / 5 фотографий
Окрім того, глава держави під час поїздки вже ознайомився з будівництвом першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, а також перевірить хід реконструкції приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.
Планується зустріч Зеленського з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.
Нагадаємо, 20 лютого з ураженого коронавірусом Уханя до України прибув спецрейс з 94 особами, серед яких 22 – члени екіпажу та медперсонал, а також 72 пасажири.
Серед пасажирів, яких направили на обсервацію у Нових Санжарах, – 45 українців та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).
Джерело: Офіс президентаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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