









Зеленський їде у Нові Санжари, де завершується обсервація евакуйованих з Уханя / 5 фотографий

Окрім того, глава держави під час поїздки вже ознайомився з будівництвом першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, а також перевірить хід реконструкції приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.

Планується зустріч Зеленського з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.

Нагадаємо, 20 лютого з ураженого коронавірусом Уханя до України прибув спецрейс з 94 особами, серед яких 22 – члени екіпажу та медперсонал, а також 72 пасажири.

Серед пасажирів, яких направили на обсервацію у Нових Санжарах, – 45 українців та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).