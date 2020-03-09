На Донбасі бойовики скинули з бепілотника гранати на санітарний автомобіль

На Донбасі в районі Гнутового бойовики за допомогою безпілотних літальних апаратів скинули дві гранати на санітарний автомобіль.

У 10 Гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ повідомляють, що на автомобілі було чітко видно відповідне маркування та були наявні проблискові маячки.

Тому помилитися у цьому випадку взагалі було неможливо.

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На щастя, у результаті скидання вибухівки ніхто не постраждав. Однак відповідні дії вказують на нехтування правилами міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій.

Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще шестеро були поранені.

Фото: 10 Гірсько-штурмова бригада