В Украине из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения распространения Covid-19 запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
В Киеве временно ограничат учебный процесс уже с 12 марта.
Мы собрали для вас идеи, чем можно заняться с ребенком во время карантина и как уберечь его от гриппа.
Занятия для ребенка
Прогулки на свежем воздухе
При хорошей погоде и наличии собственного автомобиля, самое время побывать в лесу. Превратите вашу прогулку в познавательный процесс.
Настольные игры
Найдите время поиграть с ребенком в его любимую настольную игру.
Занятия творчеством
В интернете можно найти мастер-классы по хенд-мейду: аппликации, вышивки, изготовления кукол-мотанок, декупаж, изделия из бумаги, ткани, глины и других материалов, изготовление домашнего мыла и т. д.
Обучение
Не забывайте, что это карантин, а не каникулы. Дети отстают от школьной программы, а затем им придется догонять ее.
Найдите с ребенком в интернете дополнительную интересную информацию по пройденному материалу, посмотрите видеоуроки на образовательных ресурсах или документальные фильмы, которые расширят знания ребенка в рамках школьной программы.
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Чтение книг
Договоритесь с ребенком, что за время карантина он прочитает книгу, которую сам выберет.
Просмотр фильмов
Поищите в интернете фильмы, которые можно смотреть с детьми. Но не смотрите больше одного фильма в день с ребенком более взрослого возраста, для младшего школьника достаточно 30-40 минут.
Средства профилактики
Чтобы не заболеть гриппом, Минздрав советует делать прививки и придерживаться следующих советов:
- избегать близкого контакта с людьми, у которых насморк, простуда или кашель;
- чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком;
- не касаться лица, особенно глаз, рта и носа;
- дезинфицировать экран смартфона ежедневно;
- проветривать помещения, в которых работаете и проводите время;
- пытаться реже бывать в местах скопления людей;
- пить витамин С или есть продукты, в которых он содержится.
Напомним, в Киеве с 12 марта временно ограничивают образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных и спортивных школах.