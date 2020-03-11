В Украине из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения распространения Covid-19 запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

В Киеве временно ограничат учебный процесс уже с 12 марта.

Мы собрали для вас идеи, чем можно заняться с ребенком во время карантина и как уберечь его от гриппа.

Занятия для ребенка

Прогулки на свежем воздухе

При хорошей погоде и наличии собственного автомобиля, самое время побывать в лесу. Превратите вашу прогулку в познавательный процесс.

Настольные игры

Найдите время поиграть с ребенком в его любимую настольную игру.

Занятия творчеством

В интернете можно найти мастер-классы по хенд-мейду: аппликации, вышивки, изготовления кукол-мотанок, декупаж, изделия из бумаги, ткани, глины и других материалов, изготовление домашнего мыла и т. д.

Обучение

Не забывайте, что это карантин, а не каникулы. Дети отстают от школьной программы, а затем им придется догонять ее.

Найдите с ребенком в интернете дополнительную интересную информацию по пройденному материалу, посмотрите видеоуроки на образовательных ресурсах или документальные фильмы, которые расширят знания ребенка в рамках школьной программы.

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Чтение книг

Договоритесь с ребенком, что за время карантина он прочитает книгу, которую сам выберет.

Просмотр фильмов

Поищите в интернете фильмы, которые можно смотреть с детьми. Но не смотрите больше одного фильма в день с ребенком более взрослого возраста, для младшего школьника достаточно 30-40 минут.

Средства профилактики

Чтобы не заболеть гриппом, Минздрав советует делать прививки и придерживаться следующих советов:

избегать близкого контакта с людьми, у которых насморк, простуда или кашель;

чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком;

не касаться лица, особенно глаз, рта и носа;

дезинфицировать экран смартфона ежедневно;

проветривать помещения, в которых работаете и проводите время;

пытаться реже бывать в местах скопления людей;

пить витамин С или есть продукты, в которых он содержится.

Напомним, в Киеве с 12 марта временно ограничивают образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных и спортивных школах.