В Україні через загрозу епідемії коронавірусної інфекції та для недопущення поширення Covid-19 заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

У Києві тимчасово обмежать навчальний процес вже з 12 березня.

Ми зібрали для вас ідеї, чим можна зайнятися з дитиною під час карантину та як вберегти її від грипу.

Заняття для дитини

Прогулянки на свіжому повітрі

За умови гарної погоди та наявності власного автомобіля, саме час побувати в лісі. Перетворіть вашу прогулянку в пізнавальний процес.

Настільні ігри

Знайдіть час пограти з дитиною в його улюблену настільну гру.

Заняття творчістю

В інтернеті можна знайти майстер-класи з хенд-мейду: аплікації, вишивки, виготовлення ляльок-мотанок, декупаж, вироби з паперу, тканини, глини та інших матеріалів, виготовлення домашнього мила і т. д.

Навчання

Не забувайте, що це карантин, а не канікули. Діти відстають від шкільної програми, а потім їм доведеться наздоганяти її.

Знайдіть з дитиною в інтернеті додаткову цікаву інформацію з пройденого матеріалу, подивіться відеоуроки на освітніх ресурсах або документальні фільми, які розширять знання дитини в рамках шкільної програми.

Читайте: Україна обмежує кількість пунктів в’їзду на кордоні через коронавірус

Читання книг

Домовтеся з дитиною, що за час карантину вона прочитає книгу, яку сама вибере.

Перегляд фільмів

Пошукайте в інтернеті фільми, які можна дивитися з дітьми. Але не дивіться більше одного фільму в день з дитиною дорослішого віку, для молодшого школяра досить 30-40 хвилин.

Засоби профілактики

Аби не захворіти на грип, МОЗ радить робити щеплення та дотримуватися наступних порад:

уникати близького контакту з людьми, у яких нежить, застуда чи кашель;

частіше мити руки з милом, користуватися антисептиком;

не торкатися обличчя, особливо очей, рота та носа;

дезінфікувати екран смартфону щодня;

провітрювати приміщення, в яких працюєте та проводите час;

намагатися рідше бувати в місцях скупчення людей;

пити вітамін С або їсти продукти, в яких він міститься.