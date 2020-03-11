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Факты / Украина

Кабмин обнародовал постановление о введении карантина в Украине (ДОКУМЕНТ)

На сайте Кабинета министров обнародовали постановление о предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Covid-19.

Им, в частности, запрещается в период с 12 марта по 3 апреля посещать учебные заведения, а также проводить массовые мероприятия с участием более 200 человек.

Спортивные мероприятия в Украине можно будет проводить без зрителей.

Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 by Віта Гірко on Scribd

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Кроме того, правительство поручило местным властям обеспечить выполнение и контроль за соблюдением требований постановления своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, с целью предотвращения распространения коронавируса Кабмин на заседании принял решение ввести карантин в Украине.

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