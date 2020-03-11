На сайті Кабінету міністрів оприлюднили постанову про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19.

Нею, зокрема, забороняється у період з 12 березня до 3 квітня відвідувати навчальні заклади, а також проводити масові заходи за участю понад 200 осіб.

Спортивні заходи в Україні можна буде проводити без глядачів.

Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 by Віта Гірко on Scribd

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Крім того, уряд доручив місцевій владі забезпечити виконання та контроль за дотриманням вимог постанови своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, з метою запобігання поширення коронавірусу Кабмін під час засідання ухвалив рішення запровадити карантин в Україні.