PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кабмін оприлюднив постанову про запровадження карантину в Україні (ДОКУМЕНТ)

На сайті Кабінету міністрів оприлюднили постанову про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19.

Нею, зокрема, забороняється у період з 12 березня до 3 квітня відвідувати навчальні заклади, а також проводити масові заходи за участю понад 200 осіб.

Спортивні заходи в Україні можна буде проводити без глядачів.

Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 by Віта Гірко on Scribd

Читайте: У Києві через коронавірус закривають школи, ВНЗ і обмежують масові заходи

Крім того, уряд доручив місцевій владі забезпечити виконання та контроль за дотриманням вимог постанови своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, з метою запобігання поширення коронавірусу Кабмін під час засідання ухвалив рішення запровадити карантин в Україні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка