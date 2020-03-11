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Факты / Украина

Концерты, фестивали и марафоны: какие мероприятия отменили из-за карантина в Киеве (СПИСОК)

Ради безопасности в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели карантин. Одним из его требований является ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.

Список мероприятий в Киеве, которые отменили или перенесли из-за введения карантина:

  • Фестиваль видеоблогеров Videozhara 2020 отменили (был запланирован на 23-24 мая). Чтобы вернуть стоимость приобретенных билетов, нужно заполнить форму по ссылке.
  • Кураж базар в марте отменен (14-15 марта). Приобретенные билеты можно будет использовать на апрельском Кураже, который пока не переносили.
  • Фестиваль Ulichnaya eda, который был запланирован на 16-17 мая, перенесли. Новая дата пока неизвестна.
  • Work.ua Kyiv Half Marathon перенесли. Его собирались провести 4 и 5 апреля.
  • Музыкальная премия Украины YUNA также состоится в другое время (была запланирована на 24 марта).
  • iForum-2020, который должен был состояться 20 мая, перенесли на осень.
  • Благотворительный проект от Жизнелюба Обед без бед приостановил работу на две недели.
  • Группа KAZKA перенес масштабное турне по Украине, которое должно было состояться в 28 городах.
  • Группа Latexfauna переносит свой концерт, который должен был состояться 27 марта. Дата обещают сообщить позже.
  • Весеннюю Ярмарку вакансий от Kyiv Post переносят с 28 марта на 23 мая.

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Напомним, из-за карантина в Киеве с 12 марта закроют школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.

Также в городе ограничат проведение массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов. Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

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