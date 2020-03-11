Ради безопасности в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели карантин. Одним из его требований является ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.

Список мероприятий в Киеве, которые отменили или перенесли из-за введения карантина:

Фестиваль видеоблогеров Videozhara 2020 отменили (был запланирован на 23-24 мая). Чтобы вернуть стоимость приобретенных билетов, нужно заполнить форму по ссылке

Кураж базар в марте отменен (14-15 марта). Приобретенные билеты можно будет использовать на апрельском Кураже, который пока не переносили.

Фестиваль Ulichnaya eda, который был запланирован на 16-17 мая, перенесли. Новая дата пока неизвестна.

Work.ua Kyiv Half Marathon перенесли. Его собирались провести 4 и 5 апреля.

Музыкальная премия Украины YUNA также состоится в другое время (была запланирована на 24 марта).

iForum-2020, который должен был состояться 20 мая, перенесли на осень.

Благотворительный проект от Жизнелюба Обед без бед приостановил работу на две недели.

Группа KAZKA перенес масштабное турне по Украине, которое должно было состояться в 28 городах.

Группа Latexfauna переносит свой концерт, который должен был состояться 27 марта. Дата обещают сообщить позже.

Весеннюю Ярмарку вакансий от Kyiv Post переносят с 28 марта на 23 мая.

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Напомним, из-за карантина в Киеве с 12 марта закроют школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.

Также в городе ограничат проведение массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов. Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.