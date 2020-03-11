Задля безпеки в Україні з 12 березня до 3 квітня запровадили карантин. Однією із його вимог є обмеження на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб.

Список заходів у Києві, які скасували або перенесли через введення карантину:

Фестиваль відеоблогерів Videozhara 2020 скасували (був запланований на 23-24 травня). Щоб повернути вартість придбаних квитків, потрібно заповнити форму за посиланням

Кураж базар у березні скасований(14-15 березня). Придбані квитки можна буде використати на квітневому Куражі, який поки не переносили.

Фестиваль Ulichnaya eda, який був запланований на 16-17 травня, перенесли. Нова дата поки невідома.

Work.ua Kyiv Half Marathon перенесли. Його збиралися провести 4 і 5 квітня.

Музична премія України YUNA також відбудеться в інший час(була запланована на 24 березня).

iForum-2020, який мав відбутися 20 травня, перенесли на осінь.

Благодійний проект від Життєлюба Обед без бед призупинив роботу на два тижні.

Гурту KAZKA переніс масштабне турне Україною, яке мало відбутися у 28 містах.

Гурт Latexfauna переносить свій концерт, який мав відбутися 27 березня. Дату обіцяють повідомити пізніше.

Весняну Ярмарку вакансій від Kyiv Post переносять з 28 березня на 23 травня.

Читайте: ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу

Нагадаємо, через карантин у Києві з 12 березня закриють школи, дитячі садки, а також позашкільні та вищі навчальні заклади.

Також у місті обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів. Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.