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Факти / Україна

Концерти, фестивалі і марафони: які заходи скасували через карантин у Києві (СПИСОК)

Задля безпеки в Україні з 12 березня до 3 квітня запровадили карантин. Однією із його вимог є обмеження на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб.

Список заходів у Києві, які скасували або перенесли через введення карантину:

  • Фестиваль відеоблогерів Videozhara 2020 скасували (був запланований на 23-24 травня). Щоб повернути вартість придбаних квитків, потрібно заповнити форму за посиланням.
  • Кураж базар у березні скасований(14-15 березня). Придбані квитки можна буде використати на квітневому Куражі, який поки не переносили.
  • Фестиваль Ulichnaya eda, який був запланований на 16-17 травня, перенесли. Нова дата поки невідома.
  • Work.ua Kyiv Half Marathon перенесли. Його збиралися провести 4 і 5 квітня.
  • Музична премія України YUNA також відбудеться в інший час(була запланована на 24 березня).
  • iForum-2020, який мав відбутися 20 травня, перенесли на осінь.
  • Благодійний проект від Життєлюба Обед без бед призупинив роботу на два тижні.
  • Гурту KAZKA переніс масштабне турне Україною, яке мало відбутися у 28 містах.
  • Гурт Latexfauna переносить свій концерт, який мав відбутися 27 березня. Дату обіцяють повідомити пізніше.
  • Весняну Ярмарку вакансій від Kyiv Post переносять з 28 березня на 23 травня.

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Нагадаємо, через карантин у Києві з 12 березня закриють школи, дитячі садки, а також позашкільні та вищі навчальні заклади.

Також у місті обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів. Закритими будуть  розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.

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