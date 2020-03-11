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Факты / Украина

Большие потери на Донбассе: трое погибших и девять раненых

В зоне ООС на Донбассе 10 марта враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Работали также снайперы.

В целом зафиксировано 17 обстрелов, на которые подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.

— Вчера, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием, — говорится в сообщении.

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Кроме того, один военный погиб и один получил боевую травму в результате обстрелов наших позиций.

С начала суток на Донбассе сохраняется тишина.

Напомним, 10 марта незаконные вооруженные формирования атаковали позиции украинских защитников на донецком направлении. Противник осуществил обстрел военного грузового автомобиля.

Источник: ООС

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