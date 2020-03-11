Великі втрати на Донбасі: троє загиблих і дев’ятеро поранених

У зоні ООС на Донбасі 10 березня ворог обстрілював позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Працювали також снайпери.

Загалом зафіксовано 17 обстрілів, на які підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.

– Вчора, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням, – йдеться у повідомленні.

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Окрім того, один військовий загинув та один отримав бойову травму внаслідок обстрілів наших позицій.

З початку доби на Донбасі зберігається тиша.

Нагадаємо, 10 березня незаконні збройні формування атакували позиції українських захисників у донецькому напрямку. Противник здійснив обстріл військового вантажного автомобіля.

Джерело: ООС