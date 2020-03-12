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Факты / Украина

Возле Зайцево российские снайперы ранили украинского бойца

В зоне ООС на Донбассе 12 марта российские оккупанты обстреляли подразделения ВСУ возле Водяного из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также зафиксирована работа вражеских снайперов в районе Зайцево.

— По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника. Раненому воину немедленно оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

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В штабе ООС отмечают, что дали отпор, используя разрешенное вооружение, и уничтожили огневые точки противника.

Сейчас потери врага уточняются.

Напомним, за 10 марта в зоне ООС на Донбассе погибли трое военных, еще девять получили ранения.

Источник: ООС

Фото: Dreamstime

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