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Факти / Україна

Поблизу Зайцевого російські снайпери поранили українського бійця

У зоні ООС на Донбасі 12 березня російські окупанти обстріляли підрозділи ЗСУ поблизу Водяного з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також зафіксовано роботу ворожих снайперів у районі Зайцевого.

– За підтвердженими даними, напередодні з Росії на цю ділянку фронту прибули російські снайпери, які приїхали на українську землю для складання іспитів. Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника. Пораненому воїну негайно надали медичну допомогу, – йдеться у повідомленні.

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У штабі ООС наголошують, що дали відсіч, використовуючи дозволене озброєння, та знищили вогневі точки противника.

Наразі втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, за 10 березня у зоні ООС на Донбасі загинули троє війських, ще дев’ятьох поранено.

Джерело: ООС

Фото: Dreamstime

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