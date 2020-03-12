PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні перенесли пробне ЗНО 2020 – дати

Через запровадження карантину в Україні перенесли дати складання пробного ЗНО 2020.

Пробне тестування з української мови і літератури відбуватиметься 4 квітня 2020 року, тестування з інших навчальних предметів – 11 квітня.

В Українському центрі оцінювання якості освіти звернули увагу абітурієнтів на те, що вони повинні повторно роздрукувати запрошення-перепустки на тестування.

До 14 березня учасникам тестування обіцяють повідомити про дати визначення результатів.

Читайте: Концерти, фестивалі і марафони: які заходи скасували через карантин у Києві (СПИСОК)

Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів розпочинається з 21 травня і триватиме до 15 червня.

Згідно з графіком ЗНО, зареєструватися на тестування можна до 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

З датами проведення ЗНО 2020 і датами оголошення результатів тестування можна ознайомитися на Фактах ICTV.

Джерело: УЦОЯО

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка