Через запровадження карантину в Україні перенесли дати складання пробного ЗНО 2020.

Пробне тестування з української мови і літератури відбуватиметься 4 квітня 2020 року, тестування з інших навчальних предметів – 11 квітня.

В Українському центрі оцінювання якості освіти звернули увагу абітурієнтів на те, що вони повинні повторно роздрукувати запрошення-перепустки на тестування.

До 14 березня учасникам тестування обіцяють повідомити про дати визначення результатів.

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Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів розпочинається з 21 травня і триватиме до 15 червня.

Згідно з графіком ЗНО, зареєструватися на тестування можна до 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

З датами проведення ЗНО 2020 і датами оголошення результатів тестування можна ознайомитися на Фактах ICTV.

Джерело: УЦОЯО