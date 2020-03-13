Фонд соцстрахования решает вопрос выплаты больничных на время карантина — Ляшко

Вопросом открытия и оплаты больничных во время карантина сейчас занимается Фонд социального страхования.

Об этом в программе Право на власть сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он объяснил, что сегодня закон о всеобщем обязательном государственном и социальном страховании предусматривает выплату больничного в случае введения карантина на общенациональном уровне.

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Виктор Ляшко также отметил, что Фонд социального страхования должен предоставить разъяснения, как будет происходить открытие и оплата больничных на момент карантина.

Напомним, в Украине с 12 марта действует карантин, из-за чего введен ряд ограничительных мер.

В частности, на три недели закрыты все учебные заведения, отменены массовые мероприятия с участием 200 и более человек, авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

Как проходит карантин в Украине следят Факты ICTV.