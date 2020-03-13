Фонд соцстрахування вирішує питання виплати лікарняних на час карантину – Ляшко

Питанням відкриття і оплати лікарняних під час карантину наразі займається Фонд соціального страхування.

Про це у програмі Право на владу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він пояснив, що сьогодні закон про загальне обов’язкове державне та соціальне страхування передбачає виплату лікарняного в разі введення карантину на загальнонаціональному рівні.

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Віктор Ляшко також зазначив, що Фонд соціального страхування повинен надати роз’яснення, як відбуватиметься відкриття і оплата лікарняних на момент карантину.

Нагадаємо, в Україні з 12 березня діє карантин, через що запроваджено низку обмежувальних заходів.

Зокрема, на три тижні закриті усі навчальні заклади, скасовані масові заходи за участю 200 і більше осіб, авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

Як проходить карантин в Україні стежать Факти ICTV.