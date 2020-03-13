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Факты / Украина

Отправляли в Рим и ОАЭ: 1,5 тонны медицинских масок арестовали в Борисполе

В аэропорту Борисполь арестовали 1,5 тонны медицинских масок, которые собирались отправить в ОАЭ и Рим.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Утром арестовали груз 1,5 тонны медицинских масок. Они готовились и направлялись в ОАЭ и Рим, — сказал он.

По словам Авакова, утром произошли два ареста, а 1,5 тонны — это общий груз.

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Вывоз масок собирались осуществить вопреки решению правительства о запрете их экспорта.

Маски были конфискованы и открыто уголовное производство.

Напомним, 11 марта Кабмин ограничил экспорт медицинских масок и лабораторных костюмов до 1 июня 2020 года. Это вызвано исключительно мерами безопасности и предотвращения распространения коронавируса на территории Украины.

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