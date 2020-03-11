Правительство запретило экспорт медицинских масок

Кабинет министров ограничил экспорт медицинских перчаток, масок и лабораторных костюмов до 1 июня 2020 года.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.
По его словам, это ограничение вызвано исключительно мерами безопасности и предотвращения распространения коронавируса на территории Украины.
Запрету экспорта подлежат:
- лабораторные костюмы,
- перчатки медицинские нестерильные,
- перчатки из нитрила,
- халаты изоляционные медицинские одноразовые,
- маски медицинские,
- очки защитные,
- респираторы класса защиты не ниже FFP2.
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— Мы понимаем, что меры безопасности могут нести негативные экономические последствия. Надеемся, что совместными усилиями преодолеем все риски и сможем снять этот запрет ранее установленного срока, — говорит Качка.
Кабинет министров ввел карантин по всей территории Украины.
Из бюджета выделили 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.