Правительство запретило экспорт медицинских масок

Кабинет министров ограничил экспорт медицинских перчаток, масок и лабораторных костюмов до 1 июня 2020 года.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

По его словам, это ограничение вызвано исключительно мерами безопасности и предотвращения распространения коронавируса на территории Украины.

Запрету экспорта подлежат:

лабораторные костюмы,

перчатки медицинские нестерильные,

перчатки из нитрила,

халаты изоляционные медицинские одноразовые,

маски медицинские,

очки защитные,

респираторы класса защиты не ниже FFP2.

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— Мы понимаем, что меры безопасности могут нести негативные экономические последствия. Надеемся, что совместными усилиями преодолеем все риски и сможем снять этот запрет ранее установленного срока, — говорит Качка.

Кабинет министров ввел карантин по всей территории Украины.

Из бюджета выделили 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.