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Факты / Украина / Общество

Правительство запретило экспорт медицинских масок

Кабинет министров ограничил экспорт медицинских перчаток, масок и лабораторных костюмов до 1 июня 2020 года.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

По его словам, это ограничение вызвано исключительно мерами безопасности и предотвращения распространения коронавируса на территории Украины.

 

Запрету экспорта подлежат:

  • лабораторные костюмы,
  • перчатки медицинские нестерильные,
  • перчатки из нитрила,
  • халаты изоляционные медицинские одноразовые,
  • маски медицинские,
  • очки защитные,
  • респираторы класса защиты не ниже FFP2.

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— Мы понимаем, что меры безопасности могут нести негативные экономические последствия. Надеемся, что совместными усилиями преодолеем все риски и сможем снять этот запрет ранее установленного срока, — говорит Качка.

Кабинет министров ввел карантин по всей территории Украины.

Из бюджета выделили 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.

Источник: ЛІГА.net

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