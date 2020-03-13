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Факти / Україна

Відправляли в Рим і ОАЕ: 1,5 тонни медичних масок заарештували у Борисполі

В аеропорту Бориспіль заарештували 1,5 тонни медичних масок, які збиралися відправити в ОАЕ і Рим.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Вранці заарештували вантаж 1,5 тонни медичних масок. Вони готувалися і прямувалися в ОАЕ і Рим, – сказав він.

За словами Авакова, вранці сталися два арешти, а 1,5 тонни – це загальний вантаж.

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Вивезення масок збиралися здійснити всупереч рішенню уряду про заборону їх експорту.

Маски були конфісковані і відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 11 березня Кабмін обмежив експорт медичних масок і лабораторних костюмів до 1 червня 2020 року. Це викликано виключно заходами безпеки та запобігання поширенню коронавірусу на території України.

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