Отправляли в Швейцарию: 50 тыс. респираторов арестовали на границе с Польшей

На пункте пропуска Ягодин в Волынской области был задержан мужчина, который пытался вывезти из Украины 50 тыс. респираторных масок.
Водитель на Renault пытался вывезти респираторы класса FFP2NR стоимостью около $50 тыс. в Швейцарию. В сопроводительных документах обнаружены признаки подделки.
Респираторные маски конфисковали и оставили для нужд украинцев.
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Продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 358 УК Украины (Подделка документов).
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 13 марта в аэропорту Борисполь арестовали 1,5 тонны медицинских масок, которые собирались отправить в ОАЭ и Рим.
11 марта Кабмин ограничил экспорт медицинских масок и лабораторных костюмов до 1 июня 2020 года.