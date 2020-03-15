Авиакомпания МАУ объяснила завышения цен на билеты

Авиакомпания МАУ подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины. Цены на некоторые рейсы превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Почему МАУ повысила цены?

Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета — Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме.

Эта система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей. Таких, как интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное.

Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и перечисляют их стоимость в соответствии с количеством пользователей, которые одновременно заходят в глобальную систему бронирования для заказа билета и создания бронирования.

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Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса со соответствующей корректировкой стоимости.

— Не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. Главная задача авиакомпании — поднимать самолеты в небо и доставлять людей во все точки мира. Авиакомпания никогда добровольно не прекратила бы это делать, — объясняют в МАУ.

Компания отмечает, что главный союзник рост цен на авиабилеты — это паника.

Недавно Факты ICTV сообщали, что в МАУ отменили рейсы в 16 стран мира из-за коронавируса. Такое решение было принято до заявления президента Зеленского о необходимости полного прекращения авиасообщения.

Источник: МАУ