Авіакомпанія МАУ пояснила завищення цін на квитки

Авіакомпанія МАУ підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону України. Ціни на деякі рейси перевищують тисячу доларів, про це свідчать дані на сайті компанії.

Чому МАУ підвищила ціни?

Сучасні компанії розраховують вартість авіаперельоту за одним тим самим алгоритмом. Ціну формує спеціальна система розрахунку – Revenue Management System, що виключає вірогідність формування вартості авіаквитків у ручному режимі.

Ця система автоматично визначає вартість на тому чи іншому маршруті у відповідності до цілої низки показників. Таких, як інтенсивність продажів, попит на період часу тощо.

Цифрові алгоритми аналізують обсяг запитів на купівлю авіаквитків та перераховують їхню вартість у відповідності з кількістю користувачів, які одночасно заходять в глобальну систему бронювання для замовлення квитка та створення бронювання.

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Збільшення запитів на оформлення квитка система розцінює як підвищення попиту з відповідним корегуванням вартості.

– Не МАУ ухвалювала рішення щодо обмеження пасажирського сполучення. Головне завдання авіакомпанії – підіймати літаки в небо і доправляти людей в усі точки світу. Авіакомпанія ніколи добровільно не припинила би це робити, – пояснюють у МАУ.

Компанія наголошує, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що в МАУ скасували рейси до 16 країн світу через коронавірус. Таке рішення було ухвалено до заяви президента Зеленського про необхідність повного припинення авіасполучень.

Джерело: МАУ