Карантин в Україні: Ємець пропонує закрити ресторани та кафе

На час карантину через поширення Covid-19 варто обмежити роботу ресторанів та кафе, заявив міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець під час обговорення законопроекту Про протидію коронавірусу, який розробляє МОЗ.

За його словами, досвід іноземних країн показує, що закриття закладів громадського харчування є дієвим заходом у боротьбі з коронавірусом.

– Вважаю, що нам треба діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус, – наголосив міністр.

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Нагадаємо, в Україні зафіксовано три випадки інфікування коронавірусом. Для недопущення поширення вірусу, 12 березня в Україні запроваджено карантин.

Також Україна з 17 березня на два тижні закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 16 березня припиняють роботу 94 пунктів пропуску на кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

Фото: МОЗ