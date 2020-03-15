Минздрав будет рекомендовать изменить график общественного транспорта

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения будет рекомендовать изменить график общественного транспорта.

Об этом он сообщил во время брифинга 15 марта.

Ляшко отметил, что такие рекомендации поступят для того, чтобы минимизировать скоплений людей в одном месте.

В то же время на уточняющий вопрос, будет ли прекращено сообщение между городами, министр инфраструктуры сказал, что пока такое решение не принимали.

— Минздрав предоставит рекомендации, отдельно на заседании правительства мы рассмотрим и примем решение по любому общественному транспорту, — подчеркнул Криклий.

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К слову, министр здравоохранения Украины заявил, что в связи с распространением коронавируса в мире необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.