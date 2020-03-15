МОЗ рекомендуватиме змінити графік руху громадського транспорту

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров’я буде рекомендувати змінити графік громадського транспорту.

Про це він повідомив під час брифінгу 15 березня.

Ляшко зазначив, що такі рекомендації надійдуть для того, щоб мінімізувати скупчень людей в одному місці.

Водночас на уточнююче питання, чи буде припинено сполучення між містами, міністр інфраструктури сказав, що наразі таке рішення не ухвалювали.

– МОЗ надасть рекомендації, окремо на засіданні уряду ми розглянемо і ухвалимо рішення щодо будь-якого громадського транспорту, – наголосив Криклій.

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До слова, міністр охорони здоров’я України заявив, що у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.