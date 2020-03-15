Словакия хотела в обход закона купить маски в Украине — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил ситуацию, относительно заявления премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о попытке закупить в Украине 2 млн медицинских масок.

— Нет сейчас в Европе страны, которая не охотилась во всем мире на маски и респираторы. Когда все это закончится, я смогу рассказать много интересных историй на эту тему, — сказал министр.

Кулеба добавил, что Словакия действительно пыталась купить маски, и планировала сделать это в обход нашего законодательства.

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— Экспорт минимум до 6 июня запрещено. Попытки наших компаний и дельцов на заказ из-за границы экспортировать — незаконны. Мы жестко блокировать их вместе с МВД и таможней. Здоровьем граждан не торгуем, — отметил глава МИД.

Напомним, 15 марта в эфире словацкого телеканала Ta3 премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украина готова была продать Словакии 2 млн шт. медицинских масок, однако продала всего Германии.

Источник: Dmytro Kuleba