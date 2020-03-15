Словаччина хотіла в обхід закону купити маски в Україні – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив ситуацію, щодо заяви прем’єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні про намагання закупити в України 2 млн медичних масок.

– Немає зараз в Європі країни, яка б не полювала в усьому світі на маски та респіратори. Коли все це закінчиться, я зможу розказати багато цікавих історій на цю тему, – сказав міністр.

Кулеба додав, що Словаччина дійсно намагалася купити маски, та планувала зробити це в обхід нашого законодавства.

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– Експорт мінімум до 6 червня заборонено. Спроби наших компаній і ділків на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати — незаконні. Ми жорстко блокуватимемо їх разом з МВС та митницею. Здоров’ям громадян не торгуємо, – наголосив очільник МЗС.

Нагадаємо, 15 березня в ефірі словацького телеканалу Ta3 прем’єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україна готова була продати Словаччині 2 млн шт. медичних масок, однак продала все Німеччині.

Джерело: Dmytro Kuleba