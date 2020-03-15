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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина прекращает международное железнодорожное сообщение на время карантина

С 17 марта прекращаются международные пассажирские железнодорожные перевозки — на период карантина или до принятия соответствующих постановлений правительства, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Однако, по его словам, эти ограничения не касаются международных грузовых перевозок, пассажирские поезда в пределах Украины также будут курсировать в штатном режиме.

— Укрзализныця постоянно принимает меры по противодействию занесения и распространения в Украине нового коронавируса. В частности, осуществляется регулярная влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов на пути следования и в пунктах оборота, — заверил министр.

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Он отметил, что дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров проводится каждый час, а на вокзалах обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции.

Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда — без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы.

Ранее Российская Федерация и Беларусь также заявили о прекращении железного сообщения с Украиной и Молдовой с 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в Украине зафиксированы три случая инфицирования коронавирусом. Для недопущения распространения вируса с 12 марта в Украине введен карантин.

Фото: УЗ

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