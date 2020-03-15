Україна припиняє міжнародне залізничне сполучення на час карантину

З 17 березня припиняються міжнародні пасажирські залізничні перевезення – на період карантину або до ухвалення відповідних постанов уряду, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Водночас, за його словами, ці обмеження не стосуються міжнародних вантажних перевезень, пасажирські потяги у межах України також курсуватимуть у штатному режимі.

– Укрзалізниця постійно вживає заходи з протидії занесенню і поширенню в Україні нового коронавірусу. Зокрема, здійснюється регулярне вологе прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування та в пунктах обороту, – запевнив міністр.

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Він наголосив, що додаткова дезінфекція у місцях найбільшої концентрації пасажирів проводиться щогодини, а на вокзалах облаштовуються приміщення для тимчасової ізоляції хворих з ознаками інфекції.

Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди – без стягнення додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися в будь-яку залізничну касу. Квитки, придбані через інтернет, повертаються через онлайн-сервіси.

Раніше Російська Федерація та Білорусь також заявили про припинення залізного сполучення з Україною і Молдовою з 17 березня через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано три випадки інфікування коронавірусом. Для недопущення поширення вірусу з 12 березня в Україні запроваджено карантин.