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Факты / Украина / Общество

УЗ вернет пассажирам полную стоимость билетов за отменены международные рейсы

С 17 марта Укрзализныця прекращает международное пассажирское сообщение до завершения периода карантина.

Компания вернет пассажирам полную стоимость билетов за отменены международные рейсы — без взимания дополнительных сборов.

Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы.

На поезда, которым будет ограничено маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, с которой пассажир имел проездной документ.

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Во всех остальных случаях возврат проездных документов осуществляется на общих основаниях в соответствии с правилами перевозки пассажиров.

В случае возникновения вопросов при возвращении билетов обратитесь в Контактный центр Укрзализныци: 0 800 503 111.

Напомним, в Украине зафиксированы три случая инфицирования коронавирусом. Для недопущения распространения вируса с 12 марта в Украине введен карантин.

Источник: Кабмин

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