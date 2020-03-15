УЗ поверне пасажирам повну вартість квитків за скасовані міжнародні рейси

З 17 березня Укрзалізниця припиняє міжнародне пасажирське сполучення до завершення періоду карантину.
Компанія повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди – без стягнення додаткових зборів.
Для цього потрібно звернутися в будь-яку залізничну касу. Квитки, придбані через інтернет, повертаються через онлайн-сервіси.
На поїзди, яким буде обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути у випадку, якщо була скасована зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ.
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У всіх інших випадках повернення проїзних документів здійснюється на загальних підставах відповідно до правил перевезення пасажирів.
У разі виникнення питань під час повернення квитків зверніться до Контактного центру Укрзалізниці: 0 800 503 111.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано три випадки інфікування коронавірусом. Для недопущення поширення вірусу з 12 березня в Україні запроваджено карантин.