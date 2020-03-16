PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Из-за карантина: в Украине ограничили регистрацию браков

В Украине ограничат работу отделения ГРАГС.

— С целью недопущения распространения коронавируса и исполнения требований постановления Кабинета министров, которым с 12.03.2020 по 03.04.2020 установлен карантин, прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния ограничено на указанный период, — говорится в сообщении Минюста.

Так, будут принимать только тех граждан, которым необходимо получить свидетельство о рождении или смерти и архивные документы о регистрации брака, необходимые для подтверждения во время подзахоронения.

Читайте: Во Львове усиливают карантин: работать будут только аптеки и продуктовые магазины

Государственную регистрации брака могут провести только при условии, если заявление подали до 13 марта.

Расторжение брака по взаимному согласию супругов, у которых нет детей, назначенное на указанный период, будет проводиться на общих основаниях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о закрытии всех заведений столицы, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.

Источник: Минюст

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка