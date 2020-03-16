В Украине ограничат работу отделения ГРАГС.

— С целью недопущения распространения коронавируса и исполнения требований постановления Кабинета министров, которым с 12.03.2020 по 03.04.2020 установлен карантин, прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния ограничено на указанный период, — говорится в сообщении Минюста.

Так, будут принимать только тех граждан, которым необходимо получить свидетельство о рождении или смерти и архивные документы о регистрации брака, необходимые для подтверждения во время подзахоронения.

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Государственную регистрации брака могут провести только при условии, если заявление подали до 13 марта.

Расторжение брака по взаимному согласию супругов, у которых нет детей, назначенное на указанный период, будет проводиться на общих основаниях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о закрытии всех заведений столицы, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.