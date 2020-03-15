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Факты / Украина / Общество

Во Львове усиливают карантин: будут работать только аптеки и продуктовые магазины

16 марта во Львове закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Такое решение примет городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения утром в понедельник.

— С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже, — отметил мэр Львова Андрей Садовый.

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К слову, министр здравоохранения Украины заявил, что в связи с распространением коронавируса необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

Источник: Львовский городской совет

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